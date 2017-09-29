Lotus может перейти на моторы Volvo

Британский бренд Lotus, специализирующийся по выпуску спорткаров, с недавних пор является частью концерна Geely. Кроме того, ранее китайский автогигант купил шведскую марку Volvo.

На данный момент разработками Volvo пользуются бренды Polestar и Lynk&Co. Они тоже контролируются концерном Geely. Накануне СМИ заговорили о том, что бренд Lotus также будет применять моторы шведского производителя в своих новинках.

Использование брендом Lotus моторов Volvo вполне вероятно, но на данный момент шведы располагают двумя линейками агрегатов объемом 1,5 и 2.0 л мощностью от 156 до 300 л.с. Британцам этого недостаточно, а потому, пока они продолжат использовать силовые установки Toyota.

Недавно СМИ заговорили, что Lotus выпустит первый в своей истории кроссовер. Глава британской марки Жан-Марк Гале сообщил журналистам, что паркетник, если получит «зеленый свет», будет оснащаться гибридной силовой установкой или электродвигателем.

Также накануне стало известно, что британцы намерены возродить модель Lotus Esprit, стоявшую на конвейере с 1976 до 2004 года. Появление ее приемника ожидается в 2020 году.