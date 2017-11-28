Volkswagen Golf получил две специальные версии

Профильные издания обнародовали сведения, согласно которым, новый Volkswagen Golf получит две специальные версии. Отмечается, что разработкой специальных исполнений хэтчбэка и универсала занимались студенты из Вльфсбурга и Цвиккау.

Премьера новинок, построенных на базе Volkswagen Golf, состоялась 9 мая на 37-м съезде фанатов Volkswagen GTI, который каждый год проводится на озере Вертер-3е. Машины, созданные студентами нарекли Volkswagen Golf GTI Next Level и Volkswagen Golf Estate TGi GMotion. Первый проект был изготовлен в Вольсбурге, а второй создали в Цвиккау.

В подкапотном пространстве Volkswagen Golf GTI Next Level установлен 2-литровый бензиновый агрегат на 4 цилиндра с отдачей 411 «лошадок», работающий в тандеме с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Автомобиль получил бело-серебристый металлический оттенок, а задняя часть выкрашена в глубоко черный цвет с перламутровым оттенком. Интерьер и экстерьер выполнены на графических станциях, а затем их распечатали на 3D-принтере.

Под капотом Volkswagen Golf Estate TGi GMotion появился 1,5-литровый газовый мотор, который функционирует вместе с 7-секционной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и полноприводным механизмом. В данной версии сочетается спортивный стиль, элегантность и вседорожные параметры. Машину окрасили в матовые и полуглянцевые оттенки, а в интерьере отмечают хромированную отделку, спортивные кресла с красной прострочкой и вышитые логотипы GMotion.