Jaguar предлагает услуги такси на Нюрбургринге на гоночных F-Type SVR и XJR575

Британская компания Jaguar объявила о предоставлении новой услуги для всех желающих - такси на популярном немецком гоночном треке Нюрбургринг. Любой желающий может выбрать «заряженные» купе Jaguar F-Type SVR и седан Jaguar XJR575.

Отмечается, что представленными автомобилями управляют профессиональные гонщики, а стоимость такой необычной поездки составит 199 евро за 20,8-километровый круг на треке вне зависимости от выбора авто. Забронировать место в экстремальной машине можно на особом портале, а после завершения заезда каждому участнику вручается видео с персональным заездом.

Стоит сказать, что в моторном отсеке Jaguar F-Type SVR и Jaguar XJR575 установлен 8-цилиндровый мотор рабочим объемом 5,0 литра, генерирующий мощность в 575 л.с. До 100 км/ч машины разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость премиальных спорткаров достигает 322 и 300 км/ч. Такие заезды будут проводить до ноября нынешнего года.

Также нужно сообщить, что на сайте Нюрбургринга, заплатив 295 евро, можно заказать автозаезд на спорткаре Mercedes-AMG GT R. Кроме того, тут же предлагается служба гоночного такси Lamborghini Huracan, BMW M3 и Porsche 911 Turbo.