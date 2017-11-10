Составлен апрельский ТОП-10 популярнейших кроссоверов в России

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) провели анализ российского авторынка за апрель 2018 года. Итогом их кропотливой работы стал рейтинг наиболее популярных автомобилей SUV-сегмента за отчетный период.

Лидером рейтинга выступает корейский кроссовер Hyundai Creta, проданный в апреле в количестве 5 933 экземпляров, что на 24,9% выше показателей годичной давности. Второе место досталось LADA XRay, которая разошлась тиражом в 3087 единиц (+40%). ТОП-3 закрывает французский кроссовер Renault Duster (3 503 штуки, -8,5%).

В ТОП-5 засветились российский внедорожник LADA 4X4 (3 145 ед., +27%) и KIA Sportage (3 096 шт., +25,4%). В ТОП-10 наиболее востребованных SUV в апреле вошли Chevrolet Niva (3034 ед., +4%), Volkswagen Tiguan (2 921 шт., +28%), Mazda CX-5 (2 575 ед., +121,6%), Renault Kaptur (2 437 шт., -8%) и японский Toyota RAV4 (2284 ед., +6%). Отмечается, что реализация автомобилей сегмента SUV за первые три месяца текущего года достигли отметки в 152 633 машины (+24,5%).