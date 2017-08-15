Кроссовер Nissan Kick получил официальный ценник

Новый кроссовер Nissan Kick поступит в продажу очень скоро, и клиенты смогут заказать его по стартовой цене от 17 990 долларов. Стало известно, что новая модель не будет предлагаться с системой AWD, по крайней мере, пока что.

Nissan Kick будет доступен в трех вариантах отделки салона: S, SV и SR, все они оснащены 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, мощностью 125 лошадиных сил. Мощность подается на передние колеса через вариатор CVT.

«Новые Kick предназначены для удовлетворения потребностей покупателей, которые ищут выразительный стиль, инновационные технологии, умные функции и расширенные системы безопасности по доступной цене, начиная от 18 000 долларов», - комментирует Майкл Банс, вице-президент по маркетингу Nissan.

Клиенты смогут выбирать из семи цветов кузова, а также из пяти двухцветных опций, три из которых имеют черную контрастную крышу. Все модели Kicks получают Apple CarPlay и Android Auto, автоматическое экстренное торможение и монитор Rearview. Комплектация SR, которая продается начиная с 20 290 долларов, также оснащена 360-градусной камерой и сигналами перекрестного трафика, светодиодными фарами и стереосистемой Bose с динамиками в подголовнике сиденья водителя.