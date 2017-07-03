В сети показали новый пикап Dongfeng на базе Nissan Navara

Одна из крупнейших автомобилестроительных компаний в Китае – Dongfeng, начала разработку пикапа, в основу которого ляжет архитектура японского Nissan Navara. Шпионские фотографии прототипа уже появились в интернете.

В скором будущем новая разработка Dongfeng дебютирует на рынке. Как упоминалось выше, китайская марка позаимствует платформу у Nissan Navara, а судя по снимкам, экстерьер новинки будет очень похож на Navara. Сбоку и сзади видимых отличий почти нет. Изменения заметны только спереди: иная радиаторная решетка, модернизированные передние фары и переработанный бампер.

Что касается силовой установки, в движение пикап будет приводить 2,5-литровый «атмосферник», способный генерировать 166 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет предложена 7-скоростная автоматическая коробка передач. Предложен как задний, так и полный привод. Премьера пикапа Dongfeng состоится уже в конце текущего года, а цена составит от 1 231 000 до 1 330 000 рублей.