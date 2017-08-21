В России автовладельцы стали реже менять машины

В соответствии с информацией, распространенной аналитическим порталом «АВТОСТАТ», в прошлом году российские автолюбители в среднем меняли новые автомобили раз в четыре года и 9 месяцев. В 2008 году этот показатель составлял один раз в три года, а теперь он увеличился на 21 месяц.

Как сообщают эксперты, на это повлияло увеличение ценников на автомобили, а также удорожание запчастей и расходных материалов. Отмечается, что обладатели люксовых машин меняли свой транспорт чаще. В минувшем году срок владения премиальным авто составил в среднем 46 месяцев, что на 1 год меньше, чем в сегменте серийных машин.

Среди подержанных авто такие перемены происходят намного чаще. Замена автомобиля с пробегом происходит один раз в год. За 2-3 года подержанную машину меняют только 10% автомобилистов. Спустя 3-4 года 13% автомобилистов избавляются от машины, а через 4-5 лет 14% респондентов заявляют, что готовы поменять авто.