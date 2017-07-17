«АвтоВАЗ» объявил о наборе новых сотрудников в инжиниринговую службу

«АвтоВАЗ» собирается расширить предприятие, были добавлены новые рабочие места. В нынешнем году планируется устроить на завод 250 новых сотрудников.

Информация поступила из пресс-службы «АвтоВАЗ». Требуются сотрудники, как на руководящие должности, так и в штат. Обусловлено расширение большими планами компании на будущее. Была поставлена цель в ближайшие 8 лет выпустить 12 новых моделей LADA. Также сообщается, что 11 уже имеющихся моделей будут подвергнуты рестайлингу.

Что интересно, для выполнения поставленных задач, завод примет на работу не только состоявшихся инженеров, но и «свеженьких» выпускников учебных заведений. На сегодняшний день отечественный бренд LADA может похвастаться 22 моделями разных сегментов, которые собраны в семь семейств. На российском автомобильном рынке LADA принадлежат 20% реализации, а по всей Российской Федерации марка имеет самую крупную дилерскую сеть.