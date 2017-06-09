Представлен ТОП-10 автомобилей, которые выглядят дороже, чем стоят

Бытует мнение, что красота автомобиля напрямую связана с его ценником. Эксперты решили доказать, что это не так, и представили ТОП-10 моделей, которые выглядят дороже, чем стоят.

Первое место в рейтинге досталось японской модели Honda Civic. Эта машина надежна и практична всю свою историю, за что ценится автомобилистами всего мира. Однако ее также любят за соотношение внешность/цена, ведь невзирая на гармоничность экстерьера, ее можно купить за 18 000 долларов.

Вторую строчку ТОП-10 занял паркетник Mazda CX-3. Японцы хорошо постарались над внешностью этого кроссовера, и хорошо оснастили его. При этом автомобиль предлагается за 20 000 долларов.

На третьем месте списка расположился пикап Chevrolet Colorado. Стильный легкий грузовик выглядит не хуже конкурентов, обладает высокой грузоподъемностью, и продается за 20 000 долларов.

На четвертой позиции ТОП-10 стоит Jeep Compass. Стоимость внедорожника с приятной современной внешностью составляет 20 000 долларов.

Аутсайдером первой пятерки стал Ford Mustang. Автомобиль выглядит «на миллион», но его стоимость составляет 25 000 долларов. Во второй пятерке оказались Toyota Prius, Fiat 124 Spider, Chrysler Pacifica, KIA Cadenza и Infiniti QX30.