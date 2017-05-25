В Ростове назвали клоунадой автомобили, раскрашенные к 9 Мая

В Ростове-на-Дону местные жители подвергли гневной критике городских автолюбителей, которые в честь дня Победы раскрасили свои авто в цвета военной техники. Такие раскраски на машинах общественность заклеймила позором.

Скорее всего, молодые местные автолюбители перепутали День Победы с карнавальным мероприятием, в котором соревнуются, у кого авто больше похоже на танк. Автомобили получили нелепую раскраску и выглядят как насмешка над Днем Победы.

На просторах интернета обнародовали несколько фотографий таких машин, где можно увидеть как бессмысленно выглядит оформление таких авто. Их разрисовали краской и обклеили зеленым скотчем. Иномарка с разбитой передней частью оборудована непонятным сооружением, вероятно это должно имитировать пушку танка.

Относительно таких машин от ростовчан не было получено ни одного положительного комментария. Местные жители обозвали автолюбителей клоунами, и лелеют надежду, что они никогда не будут управлять настоящими танками.