В Краснодарском крае замечен уникальный Ferrari Kalina

Жители Краснодарского края обсуждают в социальных сетях автомобиль LADA Kalina. Машина стала достоянием общественности благодаря эмблеме итальянской марки Ferrari на ее двери.

Фотография LADA Kalina, «маскирующейся» под Ferrari, была сделана в городе Ужур. По словам автора снимка, владелец автомобиля с помощью шильдика итальянской марки занимается самовнушением.

Пользователи интернета не упустили возможность подшутить над автомобилем. Машину назвали «Дагмобилем», «Жигламбо». Также «знатоки» заявили, что шильдик Ferrari, если он подлинный, будет стоить больше, чем сама LADA Kalina.

Показанная на фото LADA Kalina имеет в моторном отсеке двигатель объемом 1,5 л тягой 106 л.с. Такую машину можно приобрести за 300 000 рублей. При этом самый доступный автомобиль Ferrari в России продается минимум за 10,5 млн рублей. Речь идет о спорткаре California с 4,3-литровым мотором под капотом, выдающим производительность 460 л.с.