СМИ выяснили, кто из отечественных производителей сможет создать беспилотные авто

В соответствии с новой принятой стратегией по развитию автомобильной индустрии, к 2025 году в Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи, Владивостоке и Екатеринбурге должны разработать инфраструктуру для самоуправляемых автомобилей. Вместе с этим в СМИ установили, кто из российских автопроизводителей сможет разработать машину для перемещения по новым дорогам.

Отмечается, что успешно завершились испытания беспилотника от «Яндекс.Такси». Пока систему внедрили только в два Toyota Prius и в один KIA Soul, но систему можно перенастроить для иных машин.

Далее стоит выделить проект «Матрешка» от BMG, который представляет из себя электрический автобус на 8 человек, без водительского места и рулевого колеса. Его предельная скорость составит 20 км/ч.

На средства, выделенные из бюджета, инженеры «КАМАЗ» разработали систему пассивной помощи водителю. Реальную автономную систему собираются разработать к 2020 году, а полностью самоуправляемый большегруз «КАМАЗ» появится к 2025 году.