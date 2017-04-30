В Уфе экипажи ГИБДД приняли участие во флешмобе ко Дню Победы‍

День Победы – большой праздник для России, в честь которого устраивают различные флешмобы. В этом году в Уфе накануне 9 мая вечером, сотрудники ГИБДД организовали необычное поздравление вместе с автолюбителями региона.

Флешмоб ко Дню Победы устроили сотрудники Госавтоинспекции республики, который сняли на видео с высоты. Динар Гильмутдинов, руководитель ГИБДД по РБ, опубликовал видео в своем профиле в соцсети Instagram.

Глава ГИБДД по РБ подписал видео:

«Вчера, с наступлением темноты, на территории СОК «Биатлон» состоялся флешмоб с участием 30 патрульных машин и более 100 автомобилей автолюбителей города Уфы».

Также сотрудники ДПС поблагодарили автолюбителей Уфы за дружескую атмосферу и слаженность при конструировании фигур из автомобилей, а также за помощь и участие во флешмобе ко Дню Победы в Великой отечественной войне.