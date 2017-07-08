Стильный «Жигулет» восхитил жителей Воронежа‍

На днях по улицам Воронежа проехалась довольно специфическая машина, которую прозвали «Жигулет». Конечно же, она не осталась незамеченной для глаз жителей Воронежа.

Опубликованы фотографии, на которых по улице Воронежа едет стильная «Копейка», модернизированная под кабриолет. После рестайлинга заднеприводного седана «отечественными» мастерами, «Жигули» стала, как в старые добрые времена, притягивать взгляды пешеходов и водителей.

По словам воронежцев, появление кабриолета на улице - знак наступления лета, так что красный «Жигулет» открыл летний сезон. Как справедливо заметили воронежские водители, было бы интересно посмотреть, какая реакция на данную модель будет у государственной автоинспекции. Если рестайлинговая версия будет зарегистрирована, то никаких проблем возникнуть не должно.