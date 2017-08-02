Aston Martin выпустит особую версию для V12 Vantage V600

Когда Aston Martin запустил турбированную V8 Vantage V600 еще в 1998 году, это был самый мощный серийный автомобиль на то время. Два десятилетия спустя, «V600» возвращается к жизни, как самая производительная Vantage. Основанная на модели V12, она объявлена ​​как «конечная аналоговая Vantage» и получила 592-сильный мотор.

Подразделение Q Aston Martin занимается созданием спецверсии, ограниченной семью купе и семью родстерами, причем все 14 автомобилей оснащены элементами из углеродного волокна. В качестве отсылки к модели 1998 года на автомобилях будет выпуклый капот и переработанная боковая часть, а затемненная передняя решетка была специально разработана для нового V600.

На задней части машины V12 был установлен полностью переработанный диффузор из углеродного волокна, который включает в себя "грозные" патрубки выхлопной системы. Дополняют внешний вид алюминиевые колеса с уникальным дизайном, разработанным специально для V12 Vantage V600.

Aston Martin в настоящее время принимает заказы на V12 Vantage V600 и вскоре начнет поставки клиентам, предположительно, в третьем квартале этого года. Люди из Gaydon уже заявили, что планируют переделать битурбированный V12 DB11.