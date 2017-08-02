Седан Dodge Challenger SRT Hellcat получил обновление

Dodge Challenger SRT Hellcat недавно был замечен на тестах, и новые снимки показывают, что компания разрабатывает новый вид седану SRT Hellcat. Обновление, как отмечается, ограничивается передней частью, но скорее всего, это будет значительное стилистическое изменение.

Обновленный Dodge Challenger SRT Hellcat может теперь похвастаться угловатыми формами. Кроме того, модель получила новую радиаторную решетку, которая будет разделена посередине. Можно заметить светодиодные огни верхней части фар, но все остальное скрыто плотным камуфляжем

Этот тестовый автомобиль не показывает никаких других существенных изменений внешнего вида. Возможно, что изменений гораздо больше, поскольку тизерные изображения обновленного Challenger Hellcat показывают несколько переработанную переднюю часть.

Challenger SRT Demon покидает рынок всего лишь через год после выхода, что даст моделям Hellcat "второе дыхание". По слухам, дополнительный пакет Drag Pack позволит установить некоторые запчасти Demon такие, как TransBrake и Air-Chiller на менее производительные модели, что увеличит производительность V8 до 725 лошадиных сил.