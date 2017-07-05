Житель Воронежа просит лайков за "дьявольские" номера своего Land Crusier

В Воронеже водитель нового внедорожника Land Crusier установил необычные номера и 8 мая выложил фото в сеть интернет. Владелец автомобиля с номерами «е666ее» в подписи к снимку просил лайков, комментариев, подписок и отметок друзей.

Владелец белого внедорожника Land Crusier с необычными номерами отметил, что «число зверя», так в Библии называют число «666», красивое и в подписи к снимку один из хэштэгов гласит #красивыйномер. Именно из-за такого хэштэга владелец вызвал неодобрение некоторых пользователей.

Стоит отметить, что в некотором роде призыв владельца белого Land Crusier с номерами «е666ее» сработал, ведь фотография набрала 2 тыс. лайков. В то же время комментариев набралось лишь семь. На данный момент неизвестно, установил ли водитель такие номера для того чтобы собрать лайки или же просто, чтобы привлечь внимание.