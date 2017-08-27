В сети появилось шпионское видео с Lamborghini Aventador SVJ

На новом шпионском видео "засветился" Lamborghini Aventador Superveloce Jota на Нюрбургринге. Новинка уже имеет сформированный дизайн и улучшенную силовую установку.

Aventador SVJ имеет кузов, получивший новый обвес, воздуховоды, а также аэродинамическую систему Aereodinamica Lamborghini Attiva (ALA). Примечательно, что задняя часть получила большой диффузор, а выхлопные трубы были перенесены повыше, подобные установлены на Huracan Performante.

Lamborghini Aventador SVJ сохранит 6,0-литровый турбированный V12, генерирующий около 800 лошадиных сил. Совместно с ним работает 7-ступенчатая коробка передач. Разработчики сочетали улучшенную аэродинамику и сниженный вес, что идеально подходит для окончательной версии Aventador.

Lamborghini утверждает, что хочет, чтобы Aventador Superveloce Jota установил новый рекорд на Нюрбургринге, который потребует лучшего времени, чем Porsche 911 GT2 RS.

Сообщается, что SVJ дебютирует во второй половине 2018 года - возможно, на Парижском автосалоне в октябре. Стоит отметить, что производство модели будет ограничено, но точных рамок на данный момент нет.