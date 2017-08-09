Китайский кроссовер Hawtai Laville выходит на российский рынок

Китайская марка Hawtai презентовала кроссовер Laville еще в 2014 году. Повторно анонсировали дебют модели на автомобильном рынке России осенью прошлого года, однако российские официальные дилеры ждут поставку машин только на следующей неделе.

Бренд Hawtai больше известен в РФ по своему внедорожнику Boliger. Автомобиль был поставлен на основу архитектуры Hyundai Santa Fe. Паркетник Hawtai Laville более компактный, а также отличается экстерьером, салоном и силовой установкой.

В России линейка моторов ограничена единственным бензиновым агрегатом, мощностью 145 лошадиных сил, объем которого составляет 1,5 литра. Опциональный пакет Luxe, среди прочего, включает в себя кондиционер, информационно-развлекательную систему с тачскрином, люк и колесные диски диаметром 17 дюймов. Laville оснащен 5-скоростной механической трансмиссией. Стоимость кроссовера составит до 1 000 000 рублей.