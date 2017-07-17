В сети появились шпионские снимки Mercedes GLE в двух комплектациях

Только вчера в сети появилось шпионское видео нового Mercedes GLE, и теперь тот самый прототип был замечен шпионами в компании другого испытательного автомобиля. Оба внедорожника имели такой же оттенок и 21-дюймовые легкосплавные диски.

Прототип с номером «618» выглядит как более спортивная версия с агрессивным видом и усиленным передним бампером, скрывающимся под черным камуфляжем. Другое различие между ними можно увидеть, посмотрев на профиль, - прототип «663» лишен подножки. Задняя часть, по-видимому, практически одинаковая.

Фотошпионы не смогли сфотографировать интерьер на этот раз, но это не так страшно, учитывая, что прототип нового GLE был обнаружен более года назад. С тех пор появилась информация, что новый роскошный внедорожник избавится от стареющей информационно-развлекательной системы COMAND, чтобы освободить место для новой шикарной новой установки MBUX от Mercedes, появившейся с последним A-Class. В конце концов, он будет доступен практически для всех моделей.

Что касается линейки двигателей, по логике, под капотом будет целый ряд агрегатов, доступных для E-Class, вплоть до 429-сильного гибрида.