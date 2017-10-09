Официально: Skoda Kamiq никогда не появится в России

Пресс-служба российского подразделения компании Skoda накануне сообщила о причинах того, почему бюджетный кроссовер Kamiq не появится на российском рынке. Как отмечают представители компании, автомобиль будет доступен только для одного рынка.

"Паркетник" Skoda Kamiq впервые был презентован публике на Пекинском автосалоне в апреле этого года. Компания данную модель позиционируют младшей после кроссовера Karoq, что делает новинку самой доступной моделью бренда в сегменте SUV.

Многие эксперты считали, что данный кроссовер составит конкуренцию на российском рынке таким бестселлерам, как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Все ожидания по поводу появления новинки на российском рынке накануне опроверг глава российского офиса Skoda. По его словам, Kamiq разработан исключительно для Китая и никогда не планируется для вывода на мировой рынок.

Топ-менеджер также отметил, что модельный ряд России разрабатывается в европейском направлении, а не в китайском, поэтому в РФ будут доступны те же модели, что и на рынке ЕС.

Напомним, Skoda Kamiq оснащен атмосферным двигателем нового семейства, который генерирует 110 лошадиных сил при объеме 1,5 литра. Новинка построена на старой платформе PQ25 и оснащена полузависимой задней подвеской.