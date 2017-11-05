Больше половины авторынка России приходится на машины с "автоматом"

Как сообщают эксперты, за первые три месяца текущего года, жители Российской Федерации приобрели 201 300 автомобилей, работающих с автоматической коробкой передач.

Учитывалась покупка легковых, новых автомобилей, оснащенных «автоматом», вариатором или роботизированной КПП. Так, 55% от всего автомобильного рынка России составляют автомобили с автоматической трансмиссией. Такая статистика не удивляет, так как уже три года подряд автомобили с АКП превышают половину от всего объема реализации российского автомобильного рынка.

При этом процент продаж не стоит на месте, а постоянно увеличивается. Впервые за половину продаж «автомат» шагнул в 2016 году. Тогда его доля на рынке составила 51,3%. А уже в прошлом году доля продаж машин с автоматической трансмиссией поднялась до 54%. Учитывая тот факт, что в нынешнем году, только за три месяца продажи поднялись на один процент, стоит и дальше ожидать развития популярности машин с «автоматом».