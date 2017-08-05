Обновленный Porsche Macan засняли без камуфляжа

Компания Porsche готовит обновленный Macan к выходу на автомобильный рынок. Недавно фотошпионам удалось запечатлеть кроссовер без камуфляжа на дорожных тестах.

Судя по фото, автомобиль оснащен узкими поворотными сигналами, иной головной оптикой, а также был обновлен дизайн колесных дисков машины. Салон Macan сфотографировать не удалось, так что точной информации об его наполнении на данный момент нет.

Скорее всего, внедорожник оснастят мультимедийной системой, цифровой панелью, а также разного рода системами безопасности и помощи водителю. Что касается технических характеристик, можно предположить, что Porsche Macan получит гибридный агрегат, как у Cayenne E-Hybrid. Тогда в движение внедорожник будет приводить бензиновый 3-литровый двигатель и электрический агрегат, мощность которого составит 136 лошадиных сил. Вместе моторы генерируют 462 лошадиных силы. Силовая установка работает в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией.