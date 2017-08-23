Ford представила тизер нового внедорожника на базе Bronco

Американская компания Ford разрабатывает новый внедорожник, который станет преемником всем известного Ford Bronco. По словам представителей компании, данная модель понравится тем, кто любит проводить время на свежем воздухе.

Вначале весны текущего года американская марка Ford рассказала о своих задумках на следующие два года. Именно тогда представители компании намекнули на то, что вскоре выйдет компактный внедорожник.

К сожалению, на сегодняшний день мало что известно о новинке. Ford представил тизерные изображения нового автомобиля. Судя по ним, дизайн кузова будет выполнен в квадратной форме. О силовой установке также информации не представляется. Вполне возможно, компактный кроссовер оснастят полным приводом и 4-цилиндровым мотором с турбонаддувом.