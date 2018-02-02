Полноразмерный Chevrolet Suburban получит "заряженную" версию RST

Chevrolet представила хорошо известный внедорожник Suburban в «заряженной» версии RST. Полноразмерный Suburban теперь сможет генерировать 420 лошадиных сил.

По словам специалистов, внедорожник очень похож на своего предшественника Tahoe. Так, автомобиль получил колесные диски диаметром 22 дюйма и затемненную решетку радиатора. Что касается изменений, в качестве силовой установки Chevrolet Suburban впервые получит V8 объемом 6,2 литра. В качестве трансмиссии предложена новая 10-диапазонная автоматическая коробка передач.

Благодаря подвеске Magnetic Ride Control, не очень мобильный внедорожник получил несколько спортивный стиль. О ценах на Chevrolet Suburban RST пока ничего неизвестно. На автомобильном рынке США обновленный внедорожник дебютирует уже летом нынешнего года. Пока неизвестно когда автомобиль появится на рынке России, однако его предшественник Tahoe уже продается у дилеров.