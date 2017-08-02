Два новых гоночных Aston Martin Vantage дебютируют в 2019 году

Британский автопроизводитель Aston Martin анонсировал выпуск двух новых гоночных Vantage. Презентация нового поколения двух спортивных авто в кузове купе состоится уже в следующем году.

Британский производитель Aston Martin намерен представить обновление сразу двух моделей: V12 Vantage GT3 и V8 Vantage GT4. В результате в 2019 году появится новое поколение Aston Martin Vantage GT3 и Aston Martin Vantage GT4. Гоночные болиды получат инновационный турбодвигатель V8 объемом четыре литра, который работает на бензине.

Представители компании отмечают, что технические характеристики нового купе Aston Martin Vantage GT4 будут близи к прототипу, представленному в ноябре. В то время как Aston Martin Vantage GT3 получит ряд обновлений в стиле Vantage GTE, который также представили в 2017 году. Стоит отметить, что GTE уже использует команда для заездов в этом году.

Джон Го, управляющий директор подразделения Aston Martin Racing, уточнил, что для модели GT3 разрешены электронные помощники водителю, чем и воспользуется компания. Стоимость новинки, продажи которой начнут в следующем году, составляет 395 000 фунтов стерлингов или 34 102 930 рублей.