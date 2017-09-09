Audi озвучила цены на новый RS 4 Avant для России

Представители немецкой марки Audi сообщили о запуске продаж «заряженного» RS 4 Avant в России. Универсал, дебютировавший в сентябре минувшего года на Франкфуртском автосалоне, получил ценник от 5 375 000 рублей.

Четвёртое поколение Audi RS 4 Avant оказалось самым динамичным в истории авто. Универсалу нужно на разгон до первой «сотни» всего 4,1 секунды, а его максимальная скорость - 250 км/ч. Благодаря пакету RS dynamic это значение можно увеличить до 280 км/ч.

Под капотом модели скрывается 450-сильный твин-турбо двигатель TFSI V6 объёмом 2,9 литра (600 Нм), который сочетается с фирменной системой полного привода quattro.

Внешне новинка отличается от обычного А4 увеличенными на 30 мм колёсными арками, брутальными бамперами и клиренсом, уменьшенным на 7 мм. Автомобиль оснащается спортивной подвеской и системой Audi Drive Select с возможностью выбора драйверского режима. В базовую комплектацию вошли также спортивные руль и сидения, аудиосистема, мультимедийный центр MMI Radio Plus, салон с отделкой их кожи и алькантары.

В качестве опции для Audi RS 4 Avant предлагаются светодиодные фонари, передовое рулевое управление, адаптивная подвеска и керамические тормозные механизмы. Помимо этого, за доплату доступны проекционный дисплей, виртуальная панель приборов, парковщик и т. д.