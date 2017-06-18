Ford запускает продажи "заряженного" фургона MS-RT Transit Custom

В Великобритании начинаются продажи «заряженного» фургона Ford MS-RT Transit Custom. Месяц назад транспортное средство было представлено в интернете. Теперь оно предлагается британцам по цене от 45 399 долларов.

Ford MS-RT Transit Custom доступен в Британии в 4-, 5- и 6-местном исполнениях. Опционально автомобиль получает удлиненную колесную базу. На корме машины может быть как одна, так и две двери. Новинка независимо от комплектации оснащается силовой установкой TDCi 2.0 отдачей 170 л.с. и 405 Нм крутящего момента. Для агрегата предусмотрены шестиступенчатые АКПП и МКПП.

Ford MS-RT Transit Custom обзавелся агрессивными бамперами и радиаторной решеткой. Кроме того, автомобиль получил боковые пороги, задний диффузор и спойлер. На кузове машины имеются шильдики, указывающие на особую версию фургона. Новинка оснащена 18-дюймовыми колесными дисками Anthracite OZ Racing, «обутыми» в резину Hankook Ventus S1 evo2. Для автомобиля предусмотрены специальная подвеска и два выхлопных патрубка, а также углеволоконные акценты интерьера и особые напольные коврики.

Ford MS-RT Transit Custom оснащается информационно-развлекательным комплексом SYNC3 с навигационной системой и реверсивной камерой. Автомобиль оборудован парктрониками, обогревом лобового стекла и кресел. Сборка новинки для британского рынка ведется в Южном Уэльсе.