Кросс-хэтч Geely Emgrand GS появится в России в этом году

Китайские машиностроители планируют продажи кросс-хэтча Geely Emgrand GS в России. Вероятно, автомобиль для рынка РФ будет выпускаться на мощностях белорусского предприятия «Белджи».

Китайцам модель Geely Emgrand GS доступна с 2016 года. Тогда же автомобиль показали на мотор-шоу в Москве. Ожидалось, что машина появится в России в 2017 году, но этого не произошло.

По некоторым данным, появление Geely Emgrand GS в России запланировано на 3-4 кварталы этого года. Возможно, для РФ автомобиль переименуют в Emgrand Cross и будут выпускать в Беларуси. Сейчас предприятие «Белджи» собирает для российского рынка кроссовер Atlas.

Рублевый прайс и комплектации кросс-хэтча Geely Emgrand GS пока не называются. Возможно, он получит ценник ниже, чем у Emgrand X7 (от 799 000 рублей). Новинка будет соперничать на рынке РФ с LADA X-Ray стоимостью от 629 900 рублей и Renault Sandero Stepway, продаваемым в России минимум за 689 990 рублей.

В Китае обновленный Geely Emgrand GS продается с 1,4-литровым турбодвигателем тягой 133 л.с. и 215 крутящего момента. Кроме того, в КНР машина доступна с атмосферным 1,8-литровым мотором мощностью 133 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Для обоих установок предусмотрены 6-МКПП и 6-РКПП. В РФ, скорее всего, будет продаваться «дореформенный» Geely Emgrand GS.