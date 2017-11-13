В сеть утекли даты презентаций новых моделей LADA

На собрании «АвтоВАЗ» удалось сделать снимок перспективных проектов компании. Из фотографии видно, в какие сроки ждать новые машины российского бренда LADA.

В основном LADA дебютирует в августе текущего года. Стоит ожидать презентацию на международном Московском автосалоне. Также, судя по фотографии, компания уделит особое внимание развитию LADA Granta. Автомобиль получит пять вариантов кузова: кросс, универсал, хэтчбек, лифтбек и седан.

Все модели получат небольшую модернизацию. LADA Kalina, как и предполагалось, «переехала» в линейку Granta. Что касается LADA XRAY Cross, разработчики обратили особое внимание на доработку хэтчбека. Теперь автомобиль будет более пригоден для езды по трудным дорогам и легкому бездорожью. Стоит ожидать обновленной LADA 4x4. Информации о том, будет ли это внедорожник нового поколения, или модель просто получит небольшой рестайлинг, пока не предоставляется. А тем временем, в текущем месяце уже стартовал выпуск серийной LADA Vesta Cross. Дебют машины на автомобильном рынке публика ждет уже летом нынешнего года.