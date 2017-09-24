Lifan X60 обеспечил китайцам наибольшую выручку на российском рынке

Аналитики портала «Автостат.Инфо» в результате проведенных исследований выяснили, что самая большая выручка среди китайских машин в России за первый квартал зафиксирована у кроссовера Lifan X60. Автомобиль принес дилерам 568 500 000 рублей.

На второй позиции расположился поднебесный седан Lifan Solano, проданный в количестве 705 штук, за который смогли выручить 486 400 000 рублей. Первая тройка китайских авто с наиболее высокой выручкой за январь-март 2018 года закрывается Lifan MyWay (544 единицы, 473 200 000 рублей).

В первой пятерке рейтинга значатся кроссовер Chery Tiggo (559 шт., 472 200 000 рублей) и внедорожник Haval H6 (333 ед., 452 200 000 рублей). Следует сказать, что общие расходы отечественных автомобилистов на покупку китайских автомобилей за первый квартал 2018 года достигли отметки в 5 200 000 000 рублей.