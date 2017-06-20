Спорткар BMW M2 выходит на российский рынок

Российский офис BMW накануне объявил о старте продаж нового спортивного купе M4 CS. Согласно информации, предоставленной пресс-службой подразделения, стоимость автомобиля стартует от 7,13 миллиона рублей.

Новинка получила инновационный агрегат под капот и переработанный дизайн. В движение модель приводится рядным 460-сильным бензиновым двигателем, который обеспечивает 600 Ньютон-метров крутящего момента. Стоит также отметить, что Competition может похвастаться таким же мотором, однако со сниженной мощностью и крутящим моментом - 450 лошадиных сил и 550 Ньютон-метров. Совместно с силовым агрегатом работает 7-ступеначатая адаптивная коробка передач, оснащенная двойным сцеплением и возможностью перехода на механическое управление. Крутящий момент передается сразу на две оси.

Из оснащения BMW M4 CS можно отметить 20-дюймовые колесные диски в топовой модификации и 19-дюймовые в стоке. Также новинка получила карбоновую крышу, капот, боковые панели и новый обвес кузова. Разгон до первой сотни спорткар осуществляет всего за 3,9 секунды, при чем максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/час.