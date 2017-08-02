Россияне в первом квартале потратили на новые авто полтриллиона рублей

Отечественные аналитики установили, что за январь-март текущего года жители России потратили на легковой транспорт 498 миллиардов рублей. Это на 24% больше, чем в первом квартале минувшего года.

Немного более 90% названной суммы жители страны потратили на покупку автомобилей зарубежных марок. На отечественный транспорт россияне выложили 48 миллиардов рублей.

В январе-марте жители России больше всего потратили на новые машины марки KIA (62,5 миллиарда рублей, что на 58% больше в годовом сравнении). Южнокорейский бред является вторым в РФ, и уступает только отечественной LADA. При этом самой популярной машиной в стране остается KIA Rio.

Второе место по затратам россиян на транспорт заняла марка Toyota (48,5 миллиарда рублей, +9%). Третью позицию занимает LADA (45 миллиардов рублей, +37%). Четвертое место занимает Hyundai (43 миллиардов рублей, +35%), а замыкает пятерку Mercedes-Benz (36 миллиардов рублей, +7%). Перечисленные марки занимают 47% затрат жителей России на легковушки в первом квартале.