General Motors возродит производство военных машин для армии США
Американский производитель General Motors хочет возродить свой отдел для военных разработок. Компания подала заявку на использование новой торговой марки для логотипа отдела обороны GM Defense - подразделения, работающего над созданием военных машин.
Еще в октябре прошлого года сообщалось, что американский автомобильный гигант планирует вернуть к жизни свой военный отдел и построить три водородных транспортных средства для армии США. Пока ничего не подтверждается, но эта новая заявка на товарные знаки еще больше подпитывает слухи, а GM Inside News делится предварительными сведениями о проекте.
Согласно публикации, General Motors работает над универсальной надстройкой Silent Utility Rover (SURUS), которая в основном представляет собой тяжелое шасси, спроектированное в качестве основы для различных военных и, возможно, коммерческих автомобилей с использованием одной силовой установки. Считается, что платформа также позволит использовать некоторые автономные функции.