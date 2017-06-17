В Ростове водителя тюнингованной под танк иномарки окрестили Покемоном

В Ростове-на-Дону местные жители увидели бессмысленный автотюнинг, вероятно посвященный Дню Победы. На фотографиях, попавших в сеть, изображена машина такси, стилизованная под советский танк.

Отмечается, что фотоснимки обнародовали в сообществе «Ростов главный» в популярной социальной сети «ВКонтакте». При просмотре фото можно увидеть, что на верху авто установлено сооружение, имитирующее башню советского танка.

В комментариях представители интернет-сообщества окрестили ростовского таксиста Покемоном, но это были самые мягкие слова, которыми наградили водителя. Граждане сильно возмутились тем фактом, что автолюбитель установил на свое авто нелепое сооружение. По их мнению, оно оскорбляет тех, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне. В сети таксиста обвинили в пошлости и отсутствии элементарного вкуса.