Составлен ТОП-5 новинок Пекинского автосалона-2018, которые приедут в Россию

В Пекине прошел очередной автосалон, на котором дебютировало множество машин. Некоторые из них могут появиться в России в ближайшее время, и эксперты составили ТОП-5 таких новинок.

Первое место занимает премиальный седан Lexus ES следующего поколения. Машина построена на новом шасси компании Toyota. Автомобиль стал комфортнее и безопаснее. Новинка получила три модификации, в том числе и гибридную. К концу года она выйдет на рынок. Точная дата появления седана в России не озвучивается.

Второе место рейтинга занял новый Ford Focus. Его назвали самой важной новинкой Пекинского автосалона-2018. Пока неясно, когда машина доберется до России, однако стоит ожидать, что она будет пользоваться спросом в РФ, так как ее предыдущие генерации в стране являются бестселлерами.

Третье место занял Nissan Terra. Рамный внедорожник разрабатывался для Китая, но эксперты надеются, что эта машина доберется до России.

Четвертым в рейтинге стал электрокар BMW iX3. Специалисты считают, что эта машина после появления в КНР в 2020 году должна появиться и в РФ.

Замыкает пятерку модель Mercedes-Benz A-Class L Sedan. В таком виде машина разрабатывалась только для КНР, однако в ближайшем будущем немцы выпустят ее обычную четырехдверную версию, которая будет продаваться по всему миру и в России в том числе.