Британская Land Rover празднует свой 70-й юбилей

30 апреля 1948 года признан зарегистрированным днем начала действия бренда Land Rover. Сегодня компания празднует свой 70-й день рождения.

На год раньше официального рождения марки дебютировал прототип, ставший в будущем первым автомобилем компании. Был предусмотрен ряд мероприятий, посвященных юбилею компании, а также публике напомнили об истории бренда.

В Российской Федерации, на момент начала текущего года было 166 300 машин марки Land Rover, что составляет 0,4% от всего автопарка легковых автомобилей в России. В Москве числится больше половины таких автомобилей (50 800 штук). Самые популярные модели Land Rover это: Freelander, Discovery и Range Rover. Они составляют 60% автопарка РФ. Девиз компании – «За гранью обыденного» и британская марка уже 70 лет соответствует своему девизу.