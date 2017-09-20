Представлен внедорожный хэтчбек Ford Focus Active

Американская марка Ford планирует наладить производство Focus Active в Китае. Новинка станет хэтчбэком с некоторыми элементами от кроссовера.

В связи с большим ростом кроссоверов на автомобильном рынке (особенно китайском), автопроизводитель решил подстроиться под желания покупателя. Ford Focus Active – «пятидверка», которая получила элементы оформления и некоторые технические характеристики, которые помогут модели преодолевать «легкое» бездорожье.

Был установлен прочный обвес, который защитит днище, бамперы и колесные арки, клиренс увеличили до 30 мм, а также увеличили размер фар. Есть информация, что салон автомобиля будет выполнен с использованием текстурированных материалов.

Внедорожный вариант Ford Focus Active получит в оснащение бензиновый мотор, объем которого составит 1,5 литра. Двигатель 3-цилиндровый, однако он разработан таким образом, что при низкой нагрузке работает на двух цилиндрах, тем самым экономя топливо. Отдача двигателя будет 148 или 180 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Дебютирует Ford Focus Active на автомобильном рынке в 2020 году.