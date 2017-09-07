Составлен ТОП-5 лучших внедорожников за 500 000 рублей

В последние годы на российском авторынке продолжают возрастать продажи автомобилей из SUV-сегмента. Потому эксперты разработали наилучшие внедорожники по цене до 500 000 рублей.

Отмечается, что россияне покупают SUV не из-за популярности, а больше из-за желания свободно передвигаться по дорогам небольших городов РФ. На таких дорогах дорожного просвета в 15 см не хватает.

Лидером перечня выступает Chevrolet Niva. Он имеет хорошие проходимые свойства и доступные комплектующие. Но к отрицательным параметрам стоит отнести 80-сильный мотор, маленький багажник и тесный салон. Второе место досталось японскому Suzuki Grand Vitara, получившему хорошую надежность и мощность. Под капотом машины стоит выделить двигатели объемом от 1,6 до 2,4 литра.

ТОП-3 закрывает Nissan X-Trail 2000 2007 года выпуска. Эксперты рекомендуют покупать машины с бензиновым агрегатом, так как ремонт дизелей очень дорог. В ТОП-5 попали Jeep Cherokee и чешская Skoda Octavia Scout.