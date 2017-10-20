В разработку нового поколения седана Toyota Corolla вложили 170 млн долларов

Представители японского автопроизводителя Toyota сообщили, что в разработку нового поколение седана Toyota Corolla вложили 170 млн долларов. Отмечается, что выпускать модель будут на мощностях предприятий компании в штатах Алабама и Миссисипи.

Для выпуска обновленного седана Toyota Corolla также был расширен штат сотрудников. Предприятия в штатах Алабама и Миссисипи наняли еще 400 людей. Ожидается, что на рынке новинка появится уже в следующем году.

На данный момент никакой информации о седане нет, однако специалисты считают, что в основу Toyota Corolla 2019 модельного года ляжет платформа TNGA. Такие выводы были сделаны, поскольку последние новинки компании построены на этой платформе.

Компания Toyota планировала собирать семиместник Highlander на заводах в США, однако после исследований авторынка было принято решение выпускать новое поколение Corolla. Первый седан Toyota Corolla завод в Миссисипи выпустил семь лет назад, а уже четыре года спустя тираж модели достиг 500 000 авто.