Бюджетный седан Volkswagen Voyage получил обновление

В сеть утекли шпионские фотоснимки немецкого бюджетного седана Volkswagen Voyage, предназначенного для авторынка Южной Америки. Официально новинку презентуют в мае текущего года.

Сообщается, что новый седан Volkswagen Voyage построили с использованием платформы Volkswagen Golf. Следует напомнить, что Volkswagen Golf и Volkswagen Voyage предлагаются в Бразилии и других южноамериканских странах. Обе модели обновлялись в 2016 году, но в мае запланирован старт продаж Volkswagen Voyage.

На фотографиях заметно, что автомобиль оснастили обновлениями передними фарами, измененным бампером и решеткой радиатора, взятой от Volkswagen Gol Track. Дизайн передней части соответствует оформлению вседорожной версии модели, а в салоне авто не произойдет никаких перемен.

В моторном отсеке доступного седана разместят атмосферный агрегат объемом 1,6 литра с отдачей в 110 «лошадок». Кроме него предусмотрен 117-сильный этаноловый двигатель. Оба агрегата работают в тандеме с 5-секционной МКПП и 6-скоростной АКПП.