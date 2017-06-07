Honda NSX 2005 года соревновался с "горячим" хэтчбэком Honda Civic Type R

Японский суперкар Honda NSX, выпущенный в 2005 году, сравнили в марафоне на 402 метра с новым «горячим» хэтчбэком Honda Civic Type R. Видео соревнования обнародовали на популярном видеохостинге YouTube.

Сообщается, что машины еще посостязались в заезде по прямой при скорости 80 км/ч и торможении в 113 км/ч. В первом тесте суперкар Honda NSX, обустроенный 6-цилиндровым 3,2-литровым 280-сильным агрегатом, обошел своего конкурента на 0,1 секунды. В дальнейших испытаниях суперкар уступил пальму первенства.

Причиной проигрыша в забеге по прямой при скорости в 80 км/ч является недостаток крутящего момента. Honda Civic Type R с 2-литровым мотором с отдачей 320 «лошадок», генерирует 400 Нм, которые доступны уже с 2 500 оборотов/мин. На Honda NSX максимальный крутящий момент начинается с 5 300 оборотов.









Сборка Honda NSX началась в 2005 году, а через 11 лет вышла вторая генерация такого суперкара. Новый Honda NSX получил под капот 6-цилиндровый двигатель объемом 3,5 литра и три электромотора, общая отдача которых достигла 581 л.с. До первой «сотни» купе берет разгон за 3,2 секунды.