Компания MINI разработала второй электрокар BEV

Британская компания MINI сообщила, что работает над созданием второй электрической модели BEV, которая предназначена исключительно для рынка Китая. Новый электрокар будут выпускать на заводе MINI и Great Wall Motors в КНР.

Представители компании MINI сообщили, что новый электрокар ориентирован на покупателей в Китае, поэтому экспорт новинки даже не рассматривается. Новый электромобиль BEV станет вторым в линейке авто на электрическом ходу. За серийное производство, которое стартует уже в 2019 году будет отвечать совместное предприятие Great Wall Motors и MINI в Китае.

Другие особенности о втором электрокаре MINI BEV пока не известны, однако ожидается, что в официальная презентация электромобиля пройдет уже в этом году в рамках автосалона во Франкфурте. Кроме того, стоит ожидать, что клиентам Китая предложат версии с широким ценовым диапазоном.