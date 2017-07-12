Обновленный внедорожник Ford Everest выехал на тесты

Ford приступила к дорожным испытаниям обновленного внедорожника Everest. Новинка «засветилась» перед журналистами во время тестов в США.

Заметными отличиями стали модернизированная радиаторная решетка, разделенная на четыре горизонтальные секции, новые передний и задний бамперы и 18-дюймовые диски. Автомобиль получит дизельную силовую установку, мощность которой составит 160 лошадиных сил, а объем – 2,2 литра. Будет предложена 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Также Ford Everest оснащен четырьмя режимами езды, в зависимости от поверхности дороги. На «приборке» размещен тачскрин для управления мультимедиа системой. Внедорожник оснастят адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и другими системами безопасности и помощи водителю. На данный момент никакой информации о стоимости обновленного Ford Everest не предоставлено.