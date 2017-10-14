Назван ТОП-7 машин, которые можно водить без прав

В некоторых странах водить определенные автомобили можно даже не имея водительских прав. Для управления этими машинами нужен сертификат из автомобильной школы, для получения которого не требуется даже сдавать экзамены.

Первой в списке машин, которыми можно управлять без водительского удостоверения, является Belier Jade Classic. Чтобы управлять этой машиной, нужно быть старше 16 лет. Скорость модели составляет 45 км/ч, а расход – 3,2 литра на 100 километров. Второе место занимает Belier Jade Racing. Модель очень похожа на Classic, но немного видоизменен дизайн, добавлены спортивные детали и переработанные ремни.

Третье место - Belier B8, похожий на уменьшенный Fiat. Четвертое место занимает Aixam Minauto, модель отличается бюджетной ценой и комфортным салоном. Закрывает пятерку Aixam Sensation. Автомобиль прославился разнообразной линейкой моторов, с возможностью оснащения электрической силовой установкой. В ТОП-7 также вошли Aixam D-Truck и Aixam D-Truck.