Кроссовер Mitsubishi Pajero Sport приспособили к грузоперевозкам

Эксклюзивная версия Mitsubishi Pajero Sport дебютировала на выставке Show-20. Модель уже поступила на автомобильный рынок Британии.

При разработке Mitsubishi Shogun Sport особое внимание было уделено практичности и комфортности модели. В автомобиле отсутствуют задние сидения, окна затонированы, а ровный пол выполнен ковровым покрытием.

За счет того, что в новой версии убрали сидения заднего ряда, была увеличена грузоподъемность и объем багажного отделения. Теперь кроссовер способен перевозить больше 3 100 килограмм груза, а объем грузовой зоны составил 1 500 литров.

В движение Shogun Sport приводит турбодизельный агрегат мощностью 181 л.с. и объемом 2,4 литра. Трансмиссией стал 8-диапазонный «автомат».

Салон автомобиля получил кожаную обивку салона, 6-дюймовую «приборку», светодиодную головную оптику, подогрев сидений и другое. Среди прочего модель оснащена климатической установкой на две зоны и камерой кругового обзора.