Audi "вслепую" презентовала новый кроссовер Q8

Немецкий премиальный бренд Audi, подконтрольный автоконцерну Volkswagen, презентовал свой новый кроссовер Audi Q8 в неосвещенном помещении. На презентацию был приглашен знаменитый немецкий блогер Сандра Шинк.

Отмечается, что автомобиль пребывал в неосвещенном помещении, но кузов модели получил флуоресцентную ленту, которая подчеркивает очертания кроссовера. До него разрешили дотронуться, а блогер даже побывала в салоне авто. По ее словам, новый Audi Q8 превосходит по размерам Audi Q7, а интерьер подобен салону седана Audi A8 последнего поколения.

Сообщается, что серийный кроссовер Audi Q8 уже не раз попадался фотошпионам. Фактически он исполнен в духе одноименного прототипа, представленного в 2017 году.

По непроверенной информации, моторная гамма нового Audi Q8 получит бензиновые и дизельные турбоагрегаты. Также предусмотрена «заряженная» версия модели Audi SQ8, обустроенная 8-цилиндровым двигателем объемом 4,0 литра с производительностью в 435 лошадиных сил. Он будет работать в паре с 8-скоростной АКПП. Публичный дебют нового Audi Q8 ожидают летом, а на рынок новинка должна выйти в 2018 года. Кроссовер должен приехать и в РФ.