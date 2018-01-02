В Нидерландах продают 148 заброшенных экземпляров Citroen CX

В Нидерландах продают 148 экземпляров французского автомобиля Citroen CX, которые отличаются версиями и имеют разное техническое состояние. Стоимость автомобилей составляет от 500 до 800 евро, а рассмотреть авто можно на портале Van Soest Klassiekers.

В коллекции пребывают разнообразные версии Citroen CX. В списке авто имеются хэтчбэки, универсалы, авто с удлиненной колесной базой, медицинские автомобили и даже «заряженная» спецверсия Citroen CX GTI, предназначенная для скандинавских стран и обустроенная обогревом сидений. Некоторые авто имеют хорошее состояние, а пробег других больше 400 000 км.

Сообщается, что Citroen CX выпускали с 1974 по 1991 год. В 1975 году модель признали победителем европейского конкурса «Автомобиль года». Всего бренд смог реализовать 1 200 000 машин. Обладали такой моделью французский президент Жак Ширак, немецкий канцлер Ерих Хонеккер, Грейс Келли, Мануэль Норьега, Аугусто Пиночет, Йохан Кроф и Карлос Сантана.