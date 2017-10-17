Все Toyota Land Cruiser Prado могут отозвать из-за дефектов тормозной системы

Японские автомобили всегда являлись воплощением качественного товара, однако Союз защиты прав потребителя нашел недостаток во внедорожниках марки Toyota.

Председатель Союза защиты прав потребителя Павел Шапкин обратился в российский филиал японского бренда Toyota, а потом и к главе компании, с просьбой отозвать Toyota Land Cruiser Prado, так как в случае изнашивания тормозных колодок могут возникнуть серьезные поломки в тормозной системе.

В Союзе считают целесообразным проинформировать как пешеходов, так и владельцев внедорожников о возможных неполадках тормозной системы. Президент ООО "Тойота Мотор" Хидэнори Одзаки, ответил на письмо Павла Шапкина. По его словам, компания является лишь импортером японской марки, и не производит техническое обслуживание машин.

Также Хидэнори Одзаки рекомендовал читать руководство пользования автомобилем, своевременно проходить техосмотр и периодически заменять изношенные колодки. В союзе считают, что каждого владельца Toyota необходимо проверять на своевременное прохождение техобслуживания. Если этого не будет, то автомобиль следует немедленно эвакуировать на штрафстоянку.