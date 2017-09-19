"Авто.ру" открыл центр по продажи автомобилей в Москве

Служба «Авто.ру», подконтрольная цифровому гиганту «Яндекс», начала продажу подержанных автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр «Яндекс». Сообщается, что теперь компания не только помогает искать покупателей авто, но и сама начала продавать машины.

В указанной организации продавец может провести диагностику, оценку машины, а затем продать ее. Компания может выкупить только автомобили, которые находятся в хорошем состоянии, без серьезного ремонта кузова и имеющие чистую историю перепродаж.

Отмечается, что появление сервиса «Авто.ру» на рынке является частью стратегии «Яндекса». Она предусматривает всемерную помощь автолюбителям. Это купля-продажа подержанных авто, оценка стоимости, проверка, поиск запчастей и автосервисов.

«Авто.ру» является одним из крупнейших автомобильных сервисов с отличной базой объявлений от частных продавцов и автоцентров. Его основали в 1996 году, в 2014 году службу купил «Яндекс».